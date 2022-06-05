Более 50 человек погибли из-за теракта в Нигерии, - AP

Об этом пишет Associated Press.

"В воскресенье вооруженные люди открыли огонь по верующим и взорвали взрывчатку в католической церкви на юго-западе Нигерии, в результате чего десятки погибли", - говорится в сообщении.

Издание сообщает, что власти не сразу обнародовали официальное количество погибших. Местные чиновники сообщили, что погибли по меньшей мере 50 человек. По словам местного чиновника, боевики похитили священника.

"В наших сердцах тяжело. Наш мир и покой подверглись нападению врагов народа", сказал губернатор Ондо Ротими Акередолу.

Associated Press отметили, что Ондо является одним из самых мирных штатов Нигерии. Однако в государстве есть конфликт между фермерами и скотоводами.

16 мая в Пакистане из-за взрыва, устроенного террористом-смертником, погибли 6 человек, среди них 3 детей.

25 мая ученик устроил стрельбу возле школы в американском городе Ювалд, штат Техас. Сначала были даны, что он убил 14 детей и учителя. Впоследствии количество жертв возросло до 21.

2 июня в США произошла стрельба в больнице, 4 человека погибли.

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