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Более 50 человек погибли из-за теракта в Нигерии, - AP

5 июня, 2022 воскресенье
22:27
Мир На фото церковь, в которой произошел теракт

В нигерийском штате Ондо во время воскресной службы в католической церкви вооруженные люди открыли огонь. В результате атаки погибли по меньшей мере 50 человек

Об этом пишет Associated Press.

"В воскресенье вооруженные люди открыли огонь по верующим и взорвали взрывчатку в католической церкви на юго-западе Нигерии, в результате чего десятки погибли", - говорится в сообщении.

Издание сообщает, что власти не сразу обнародовали официальное количество погибших. Местные чиновники сообщили, что погибли по меньшей мере 50 человек. По словам местного чиновника, боевики похитили священника.

"В наших сердцах тяжело. Наш мир и покой подверглись нападению врагов народа", сказал губернатор Ондо Ротими Акередолу.

Associated Press отметили, что Ондо является одним из самых мирных штатов Нигерии. Однако в государстве есть конфликт между фермерами и скотоводами.

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