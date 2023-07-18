Об этом информирует Reuters , ссылаясь на опрос социологической компании YouGov.

За то, что решение о выходе Великобритании из ЕС, или Brexit, в 2016 году было ошибочным, несмотря на незначительные экономические выгоды, проголосовало 57% британцев. Только 32% считают решение верным.

Более половины респондентов, 55%, отметили, что проголосовали бы за возвращение в ЕС, 31% - ничего бы не менял. Результаты опроса свидетельствуют об "умеренном смещении" по сравнению с январем 2021 года. Тогда 49% британцев сообщили, что проголосовали бы за присоединение к ЕС, против высказались 37%.

В мае премьер-министр Риши Сунак заявил, что у Brexit есть преимущества, ссылаясь на свою политику "свободных портов" и снижение НДС. Однако, по мнению экономистов, это вряд ли будет способствовать росту британской экономики, но может оказать ограниченную пользу как инструмент регионального развития.

Кроме того, бизнес-опросы указывают на Brexit как одну из причин стагнации британских инвестиций.

Опрос, проведенный YouGov среди более 2 тысяч британцев, показал, что 63% респондентов считают Brexit скорее провалом, чем успехом, по сравнению с 12%, которые называют его успешным. Еще 18% высказали мнение, что считают его ни тем, ни другим.

Справочно. 31 января 2020 года Великобритания завершила свое 47-летнее членство в Евросоюзе. Решение о выходе из Европейского Союза, также называемого Brexit, Великобритания приняла на референдуме в 2016 году. За выход из ЕС проголосовали 51,9% избирателей при явке более 72%. Всего в референдуме приняло участие более 33,5 млн человек.