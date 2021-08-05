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Более 50 больных: в Тернопольской области выявили штамм "Дельта"

5 августа, 2021 четверг
16:31
Коронавирус coronavirus

В Тернопольской области с июля заболеваемость коронавирусом выросла втрое

Об этом заявила главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук.

По ее словам, с середины июля заболеваемость в области выросла почти втрое, что настораживает медиков. Кроме того, вирус начал поражать все больше молодых людей, что может быть связано с новым штаммом "Дельта".

"Мы мониторили ситуацию в области. Мы проверили 94 пробы и выделили 52 положительных образца. Передали в референс лаборатории Центра общественного здоровья и получили подтверждение по всем. Мы сегодня говорим, что штамм " Дельта " в области есть", - сказала Чайчук.

Отмечается, что большинство этих людей вернулись из-за границы, в частности из России и Великобритании.

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