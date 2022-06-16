Более 5 тыс. украинских беженцев в Болгарии трудоустроились на полный рабочий день

Об этом пишет Bulgarian News Agency.

Издание сообщает, что с начала войны в Украине в Болгарию прибыло более 330 тыс. украинцев. На пике кризиса было размещено более 115 000 человек, а в настоящее время в Болгарии находятся около 78 000 украинцев.

Украинцы заняты почти во всех регионах Болгарии. Они работают в 20 отраслях экономики, в том числе индустрия гостеприимства, административные и вспомогательные услуги, строительство, промышленность, исследования и ИТ. В начале кризиса IT-сектор сообщал, что ему нужно около 30 тысяч работников, а текстильная промышленность заявила, что может занять около 20 тысяч.

С 6 июня Бюро занятости приступило к программе помощи украинским беженцам. Начавшие работу будут иметь право на ежемесячную надбавку в размере 356 левов (около 5617 грн) в течение трех месяцев для покрытия арендной платы и коммунальных платежей. Кроме того, за этот же период государство будет компенсировать работодателям минимальную заработную плату и страховые взносы. Деньги поступят в рамках Оперативной программы развития человеческих ресурсов на 2014-2020 годы, которую поддерживает ЕС.

3 июня Reuters сообщало, что украинские беженцы покидают болгарские отели. Правительство страны разместило около 60 000 беженцев на пляжных курортах весной. С начала летнего сезона они должны были освободить отели.

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