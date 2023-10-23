Более 5 млрд евро на помощь Украине исчезли в немецком бюджете, - Bild

Об этом информирует Bild.

Бюджетный проект на следующий год предусматривает всего 120 млн евро для Украины, тогда как министерство обороны Германии считает, что Киеву нужно 5,22 млрд.

Бундесвер объяснил, на какие цели необходимо больше:

880 млн на противовоздушную оборону;

675 млн на боевые бронированные авто;

390 млн на обучение украинских военных;

935 млн на средства защиты;

2,34 млрд. на ремонт и логистику.

Вооруженные силы Германии заявили, что не хватает 525 млн. евро на обновление техники, которую они отдали Украине, но этого нет в бюджете.

"Мы должны сдержать свое слово. Не должно быть так, что у нас иссякнут финансовые возможности, когда дело дойдет до помощи Украине в следующем году", - заявил ответственный за оборонный бюджет в комитете Андреас Шварц.

Проект бюджета будет утвержден в ноябре после обсуждений.

Что известно о помощи Украине от Германии

Германия – одна из стран, которые помогают нашим солдатам. Она дала нам артиллерию, танки Leopard разных моделей, системы ПВО IRIS-T и Patriot, амуницию, машины, дроны и прочее вооружение.

3 октября стало известно, что правительство Германии предоставило Украине новый пакет военной помощи, среди которых спецтехника, средства связи и снаряды.

Оружейный концерн Rheinmetall получил от немецкого правительства заказ более чем на 150 тысяч артиллерийских снарядов для Украины.

10 октября Германия объявила о предоставлении 10 танков Leopard 1, дополнительных систем ПВО Patriot и IRIS-T, а также трех зенитных орудий Gepard. А уже 13 октября ФРГ объявила о предоставлении дополнительного пакета поддержки.

Германия 20 октября предоставила новый пакет военной помощи Украине, в состав которого вошли три зенитные установки Gepard и машины для охраны границы.

Также государственный секретарь федерального министерства экономики Германии Йохен Флясбарт заявил, что правительство страны выделит Украине на восстановление еще €200 миллионов.