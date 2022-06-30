Более 5 млн украинцев стали беженцами, около 16 млн нуждаются в гуманитарной помощи, - ООН

Об этом сообщила координатор ООН в Украине Оснат Лубрани.

Только по приблизительным подсчетам ООН, почти 16 миллионов украинцев нуждаются в пище, воде и медицинской помощи.

"Более 6 миллионов человек все еще остаются внутренне перемещенными лицами. Около 5 миллионов удалось вернуться, но многие знают, что они могут быть вынуждены снова убегать. Более 5,3 миллионов стали беженцами в других странах, я уверена, что большинство из них даже не представляли, что столкнутся с такой ситуацией", – сказала она.

Данные ООН свидетельствуют, что только по предварительным подсчетам в Украине погибли почти 5 тысяч мирных жителей и более 5 тысяч раненых.

"Для матери 4-месячного ребенка, с которым я познакомилась во время эвакуации из Мариуполя и "Азовстали", это не новость, которая рассказывала мне, как она месяцами выживала, не видя солнечного света, как она пыталась прокормиться, как она и другие не имели достаточно чистой питьевой воды, это не новое для жителей Донбасса, которые в течение последнего месяца, особенно день за днем, видели, как их город бомбили, их школы и больницы разрушали, и они вынуждены часами скрываться, они знают, что такое жить без водопровода. Для херсонцев это не новое, в основном для тех, кто отчаянно хочет уехать из города, найти безопасное место в другом месте, но им неоднократно мешали это сделать", - рассказала Лубрани.

23 июня в парламентской ассамблее Совета Европы Украина предложила обратиться в Организацию объединенных наций для вывоза продовольствия из Одессы.

29 июня шесть стран Совета Безопасности ООН, а также Украина обнародовали совместное заявление с решительным осуждением российских ракетных ударов по украинским городам.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb