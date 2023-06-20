Более 5 млн украинцев подали заявления на получение статуса временного резидента в ЕС, - Лубинец
Более 8 млн украинцев стали беженцами. Из них более 5 млн подали заявления на получение статуса временного резидента в соседних западноевропейских странах
Об этом сообщил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.
Он напомнил, что 20 июня отмечается Всемирный день беженцев.
"Этот день основан ООН в честь силы и мужества людей, которые были вынуждены покинуть родной дом, спасаясь от войн, преследований, насилия или стихийных бедствий. Это – возможность понимания относиться к проблемам таких людей и признать их устойчивость в восстановлении своей жизни", – написал Лубинец.
"С начала широкомасштабного вторжения России миллионы наших сограждан вынуждены были покинуть свои дома в поисках безопасности как внутри Украины, так и за ее пределами", - добавил он.
По его словам, более 8 млн украинцев стали беженцами, из них более 5 млн подали заявки на получение временно защиты в соседних странах.
Либнец поблагодарил всех стран, приютивших украинцев.
- В январе ООН сообщала, что количество украинских беженцев в Европе приближается к 8 миллионам.
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