Более 45 тысяч американцев подали заявки в поддержку украинских беженцев в США

Об этом пишет CBS News.

На среду, 1 июня, более 6 500 украинцев прибыли в США по программе "Единство для Украины", которая началась 25 апреля. Представители миграционной службы США также дали визу еще для 27 тысяч украинцев, определенных американскими спонсорами.

Количество заявок и одобрение случаев указывают на то, что программа "Единство для Украины" может быстро стать крупнейшей официальной инициативой частного спонсорства беженцев в истории США.

В общем, если учесть 22 000 украинцев, которые были вдоль южной границы, 6 500 приютивших и 27 000 получивших разрешение в рамках программы "Единая для Украины" количество может составлять более половины из 100 000 украинских беженцев, которых президент Байден пообещал принять.

Через программу "Единство для Украины" правительство США обходит традиционную систему беженцев, привлекая американцев и организации для непосредственного финансирования переселения украинцев. В отличие от Канады и некоторых европейских стран, США до сих пор не принимали частного спонсорства беженцев. Но администрация Байдена планирует создать пилотную программу частного спонсорства для всех беженцев до конца 2022 года, сообщил CBS News представитель Госдепартамента.

"Это будет основываться на уроках, извлеченных из усилий правительства США за последний год, направленных на поддержку индивидуальных инициатив частного спонсорства, чтобы позволить американцам играть ведущую роль в приветствии новоприбывших афганцев и украинцев", - добавил спикер.

Приблизительно 7 300, или 15% американцев, подавших запросы о спонсировании украинцев, живут в Нью-Йорке, свидетельствует статистика Департамента внутренней безопасности. Другие регионы с наибольшим количеством потенциальных спонсоров – это Чикаго, Сиэтл, Филадельфия, Лос-Анджелес, Майами, Вашингтон, Сакраменто, Портленд и Кливленд.

22 апреля Байден анонсировал новую программу, которая должна упростить въезд украинских беженцев в США.

25 апреля президент США Джо Байден заявил , что Штаты предоставят еще $1 млрд помощи Украине и приютят 100 тыс. украинских беженцев.

В США запустили платформу, на которой американцы могут подавать заявки на спонсорство беженцев из Украины.

21 мая около 50 украинских беженцев прибыли на Аляску с помощью благотворительной организации, оплатившей билеты на самолет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb