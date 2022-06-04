Более 45 тысяч американцев готовы поддержать украинских беженцев в США
Чуть больше, чем за месяц, более 45 тысяч американцев подали заявки на переселение убегающих от войны украинцев в рамках крупнейшей программы США
Об этом сообщает CBS News.По программе Uniting for Ukraine, которая стартовала 25 апреля, в США прибыло около 6,5 тыс. украинцев. Кроме них американские иммиграционные учреждения разрешили въезд еще 27 тысячам украинцев.
"Количество заявлений и разрешений указывает на то, что программа Uniting for Ukraine может вскоре стать крупнейшей официальной частной спонсорской инициативой для беженцев в истории США. Очевидно, что она превзойдет программу, закрытую в 1990-х годах, разрешившую переселение в Штаты 16 тыс. . беженцев за 6 лет", – сообщает CBS.Программа позволит США принять более половины из 100 тыс. украинских беженцев, которые президент Байден обещал приютить за три следующих месяца. Приблизительно 7300 американцев, подавших запросы о спонсировании украинцев (ок. 15%), живут в Нью-Йорке и пригородах. Другие регионы с наибольшим количеством потенциальных спонсоров – это Чикаго, Сиэтл, Филадельфия, Лос-Анджелес, Майами, Вашингтон, Сакраменто, Портленд и Кливленд.
- Напомним, европейские страны от 24 февраля приняли 5,3 млн украинских беженцев, 2,3 млн из них уже вернулись.
- Чехия надеется , что беженцы из Украины помогут облегчить хроническую нехватку рабочей силы в стране.
- Украинским беженцам подарят 100 билетов на матч Уэльс – Украина, который состоится в Кардиффе.
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