Более 4,5 тыс. больных в сутки: в Литве зафиксировали рекордное количество COVID-случаев с начала пандемии

Об этом пишет LRT.



В течение 11 января в Литве от коронавируса умерли шесть человек. Ни одна из них не прошел полного курса вакцинации.



Всего за сутки зафиксировали 4635 новых заболеваний COVID-19. Это рекордное дневное количество инфицирований коронавирусом в стране.



Число госпитализированных с COVID-19 достигло 1 079 граждан, 85 из которых находятся в реанимации.



Издание сообщает, что за последние 14 дней в Литве показатель заболеваемости коронавирусом увеличился до 1281,7 на 100 тыс. человек. В течение семи дней число положительных тестов COVID составляет 18,6%.



С начала пандемии в стране положительный тест на коронавирус получили почти 552 тыс. литовцев, а число летальных исходов составило около 7600.

Напомним, ранее США зарегистрировали рекордные 1,35 млн заражений COVID-19 в сутки.

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