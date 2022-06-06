Более 45 кораблей и 7 тыс. военных: НАТО и партнеры начали масштабные учения в Балтийском море

Об этом сообщает официальный сайт Военно-морских сил США.

Учения, совпавшие с празднованием 500-летия ВМС Швеции, продлятся до 17 июня. Участие в BALTOPS принимают Бельгия, Болгария, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция, Турция, Великобритания и США. Среди прибывших в Стокгольм судов 253-метровый американский военный корабль USS Kearsarge.

В сценарии учений вошли десантные операции, стрельбу, противолодочную, противовоздушную оборону, операции по разминированию, обезвреживанию взрывоопасных предметов, беспилотные подводные аппараты и медицинское реагирование.

Напомним, американский генерал Милли прогнозировал невыгодную военную позицию России в Балтийском море из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

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