Более 45 кораблей и 7 тыс. военных: НАТО и партнеры начали масштабные учения в Балтийском море
Четырнадцать стран-членов НАТО и две страны-партнеры, 45 кораблей, 75 самолетов и около 7 тыс. военнослужащих примут участие в учениях BALTOPS 22 в Балтийском море
Об этом сообщает официальный сайт Военно-морских сил США.Учения, совпавшие с празднованием 500-летия ВМС Швеции, продлятся до 17 июня. Участие в BALTOPS принимают Бельгия, Болгария, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция, Турция, Великобритания и США. Среди прибывших в Стокгольм судов 253-метровый американский военный корабль USS Kearsarge.
В сценарии учений вошли десантные операции, стрельбу, противолодочную, противовоздушную оборону, операции по разминированию, обезвреживанию взрывоопасных предметов, беспилотные подводные аппараты и медицинское реагирование.
- Напомним, американский генерал Милли прогнозировал невыгодную военную позицию России в Балтийском море из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
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