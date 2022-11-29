Более 400 тыс. россиян бежали в Казахстан с начала мобилизации
С 21 сентября в Казахстан въехали более 400 тысяч бежавших от мобилизации россиян
Об этом заявила министерша труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова, передают российские СМИ.
"По тем оперативным данным, которыми мы ежедневно обмениваемся, чуть более 400 тысяч россиян приехали, выехали чуть больше 320 тысяч и около 100 тысяч россиян пока находятся здесь".
- В России и на временно оккупированных территориях Украины продолжаются подготовительные мероприятия по проведению, с 10 декабря текущего года, очередной волны скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск.
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