Более 400 тыс. россиян бежали в Казахстан с начала мобилизации

Об этом заявила министерша труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова, передают российские СМИ.

"По тем оперативным данным, которыми мы ежедневно обмениваемся, чуть более 400 тысяч россиян приехали, выехали чуть больше 320 тысяч и около 100 тысяч россиян пока находятся здесь".

В России и на временно оккупированных территориях Украины продолжаются подготовительные мероприятия по проведению, с 10 декабря текущего года, очередной волны скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск.