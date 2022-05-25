Более 400 общин после 24 февраля перешли из Московского патриархата в ПЦУ
Более 400 церковных общин в Украине перешли из УПЦ (МП) в ПЦУ после начала полномасштабного вторжения России
Об этом сообщила прессслужба ПЦУ .
"Со времени полномасштабного российского вторжения уже более четырехсот общин по всей Украине утвердили свой выход из подчинения Московскому патриархату и присоединились к большому семейству Православной Церкви Украины", - говорится в сообщении.
Там отметили, что только в Хмельницкой области таких общин оказалось более ста.
- 20 апреля глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк подписал распоряжение о переходе трех религиозных общин Киевщины из УПЦ московского патриархата в Православную Церковь Украины.
- 13 мая 6 приходов Московского патриархата Житомирской области перешли в ПЦУ.
- 15 мая в Луцке первый храм перешел из Московского патриархата в ПЦУ.
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