Более 400 общин после 24 февраля перешли из Московского патриархата в ПЦУ

Об этом сообщила прессслужба ПЦУ .

"Со времени полномасштабного российского вторжения уже более четырехсот общин по всей Украине утвердили свой выход из подчинения Московскому патриархату и присоединились к большому семейству Православной Церкви Украины", - говорится в сообщении.

Там отметили, что только в Хмельницкой области таких общин оказалось более ста.

20 апреля глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк подписал распоряжение о переходе трех религиозных общин Киевщины из УПЦ московского патриархата в Православную Церковь Украины.

13 мая 6 приходов Московского патриархата Житомирской области перешли в ПЦУ.

15 мая в Луцке первый храм перешел из Московского патриархата в ПЦУ.