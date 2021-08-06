Более 400 населенных пунктов без света из-за погодных условий, - ГСЧС
Из-за осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) обесточены 440 населенных пунктов
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС .
Без света населенные пункты в 8 областях:
- Хмельницкая - 206
- Киевская - 63
- Тернопольская - 42
- Черновицкая - 39
- Львовская - 36
- Винницкая - 29
- Житомирская - 23
- Кировоградская - 2
На территории отдельных областей подтоплено 2 жилых дома, 13 подвалов, 10 домохозяйств, 8 хозяйственных зданий, 1 насосную станцию. Частично повреждены 4 кровли, повалены 155 деревьев. Жертв и пострадавших нет.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
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