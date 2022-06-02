Более 40 тыс. ноутбуков от Google для учителей должны прибыть в Украину к началу нового учебного года
Украина получит 43 тыс. ноутбуков для учителей, техника придет к началу нового учебного года в рамках подписанного соглашения с Google
Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт во время встречи с ассистенткой Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования Стефанией Джаннини.
"До начала нового учебного года эти гаджеты должны быть у учителей", – отметил он.
Известно, что технику для учителей передадут в рамках подписанного соглашения с Google.
Также Шкарлетт сообщил, о поступлении финансовой помощи для образовательного процесса в Украине. По его словам, разработка системы для проведения НМТ (Национального мультипредметного теста) успешно начата.
- Напомним, премьер-министр Португалии Антониу Кошта предложил, чтобы государство стало куратором восстановления школ и детских садов в Украине. Он отметил, что у страны есть большой опыт и возможности проектирования строительства этих учебных заведений.
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