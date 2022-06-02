Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт во время встречи с ассистенткой Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования Стефанией Джаннини.

"До начала нового учебного года эти гаджеты должны быть у учителей", – отметил он.

Известно, что технику для учителей передадут в рамках подписанного соглашения с Google.

Также Шкарлетт сообщил, о поступлении финансовой помощи для образовательного процесса в Украине. По его словам, разработка системы для проведения НМТ (Национального мультипредметного теста) успешно начата.

Напомним, премьер-министр Португалии Антониу Кошта предложил, чтобы государство стало куратором восстановления школ и детских садов в Украине. Он отметил, что у страны есть большой опыт и возможности проектирования строительства этих учебных заведений.