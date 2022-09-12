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Главная Криминал Более 40 транспортных средств, 3 квартиры, 2 дома и 8 админзданий: в Украине арестовали имущество экс-нардепа Горбатова, из Крыма финансировавшего оккупантов

Более 40 транспортных средств, 3 квартиры, 2 дома и 8 админзданий: в Украине арестовали имущество экс-нардепа Горбатова, из Крыма финансировавшего оккупантов

12 сентября, 2022 понедельник
15:32
Криминал

Более 5 тыс. кв. м недвижимости экс-нардепа Горбатова, из Крыма финансировавшего оккупантов, арестовали

Об этом информирует Государственное бюро расследования .

"Суд арестовал активы бывшего народного депутата Украины Валерия Горбатова, который в начале двух тысяч лет возглавлял Совет Министров АР Крым. Он продолжал осуществлять бизнес-деятельность на оккупированных территориях Украины и платил налоги оккупантам и террористическим организациям", - говорится в сообщении.

Также ДБР арестовало активы приспешницу Горбатова, на которую экснардеп переоформил предприятия, чтобы скрыть незаконную деятельность от украинских правоохранителей и продолжить деятельность в Крыму, уплачивая налоги агрессору.

В общей сложности арестовали: 3 квартиры, 8 админпостроек, 2 дома, 15 объектов нежилого фонда и 42 транспортных средства, среди них 8 легковых автомобилей, 34 транспортных средства сельскохозяйственного назначения, прицепы.

Площадь арестованного недвижимого имущества составила более 5 тысяч квадратных метров.

Правоохранители ведут досудебное следствие по двум статьям.

  • ч. 4 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины);
  • ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

В июне ДБР разоблачило экспредседателя совета министров Крыма Валерия Горбатова, финансирующего "ДНР" и имеющего бизнес с "руководителем" полуострова Сергеем Аксеновым.

Кроме того, Валерий Горбатов присвоил культурное наследие Украины. По предварительной информации, она была похищена из музеев Крыма и приобретена у "черных археологов". Согласно заключению специалистов Национального музея истории Украины, исторические артефакты принадлежат эпохам от бронзового века до позднего средневековья.

Также у экснардепа есть совместный бизнес с псевдоглавником временно оккупированного полуострова Сергеем Аксеновым. Жена самопровозглашенного главы Крыма придавала Валерию Горбатову доверенность на право пользования своим имуществом.

По оперативной информации, бывший нардеп скрылся из Киева на оккупированные территории накануне полномасштабной войны РФ против Украины.

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Крым
оккупированные территории
ГБР
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