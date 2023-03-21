Более 40 стран выделят почти $5 млн на работу Международного уголовного суда в Украине
Министры юстиции более 40 стран на конференции по военным преступлениям в Лондоне в понедельник обязались выделить 4,9 миллиона долларов в поддержку расследований Международным уголовным судом военных преступлений в Украине
Об этом сообщает AP.
Конференция по военным преступлениям в Лондоне в понедельник, 20 марта, состоялась через несколько дней после того, как МКС выдал ордер на арест президента России, обвинив его в личной ответственности за похищение детей из Украины.
Как подчеркнул министр юстиции Британии Доминик Рааб в начале конференции, "мы разделяем убеждение, что президент Путин и все руководство должны быть привлечены к ответственности".
"Убедимся, что мы подкрепляем наши слова делами, что мы подкрепляем нашу моральную поддержку практическими средствами для эффективного расследования этих ужасных преступлений", - добавил он.
По словам Рааба, конференция способствовала привлечению дополнительного международного финансирования для МКС, а также других предложений ресурсов от европейских стран, включая поддержку в проведении расследований и судебно-медицинскую экспертизу.
В свою очередь прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сказал, что ордер на арест Путина – это не момент триумфа, а "мрачное событие", напоминающее миру, что совместные международные действия являются ключом к установлению справедливости для Украины.
- Напомним, в пятницу Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, уполномоченной президента РФ по правам ребенка.
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