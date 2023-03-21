Об этом сообщает AP.

Конференция по военным преступлениям в Лондоне в понедельник, 20 марта, состоялась через несколько дней после того, как МКС выдал ордер на арест президента России, обвинив его в личной ответственности за похищение детей из Украины.

Как подчеркнул министр юстиции Британии Доминик Рааб в начале конференции, "мы разделяем убеждение, что президент Путин и все руководство должны быть привлечены к ответственности".

"Убедимся, что мы подкрепляем наши слова делами, что мы подкрепляем нашу моральную поддержку практическими средствами для эффективного расследования этих ужасных преступлений", - добавил он.

По словам Рааба, конференция способствовала привлечению дополнительного международного финансирования для МКС, а также других предложений ресурсов от европейских стран, включая поддержку в проведении расследований и судебно-медицинскую экспертизу.

В свою очередь прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сказал, что ордер на арест Путина – это не момент триумфа, а "мрачное событие", напоминающее миру, что совместные международные действия являются ключом к установлению справедливости для Украины.