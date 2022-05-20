Более 40 стран во второй раз соберутся в формате "Рамштайн" 23 мая. Обсудят дальнейшую оборонную поддержку Украины
Группа из более чем 40 стран снова соберется в понедельник, 23 мая, чтобы обсудить поставки оружия в Украину
Об этом на брифинге в пятницу сообщил спикер Пентагона Джон Кирби, пишет "Европейская правда".
Он рассказал, что глава Пентагона Ллойд Остин сообщил министру обороны Украины Алексею Резникову о новой встрече государств во время телефонного разговора.
"Вторая встреча контактной группы по обороне Украины состоится в понедельник. Она пройдет онлайн. Секретарь присоединится из Пентагона", - рассказал спикер.
Во встрече группы примут участие более 40 стран, полный список участников будет готов со временем, добавил Кирби.
"Они соберутся вместе, как это было в Рамштайне в прошлом месяце, чтобы предоставить Украине помощь в сфере безопасности и обсудить, как она будет выглядеть в будущем", - отметил спикер Минобороны США.
- Отметим, что прошлая встреча в формате "Рамштайн" состоялась 26 апреля. Она стала прорывом в снабжении оружием в Украину. США создали центр управления в немецком Штутгарте, который управляет сетью более чем из 40 стран-партнеров и союзников, которые встретились в Германии на авиабазе "Рамштайн" и оказывают помощь Украине.
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