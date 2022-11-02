Об этом сообщило министерство обороны Соединенного королевства в твиттере.

Отмечается, что Великобритания отправила более 195 000 единиц зимнего снаряжения. Помощь прибудет вместе с украинскими призывниками после того, как они завершат обучение на базах Великобритании. Такое количество зимнего снаряжения означает, что это более 40 предметов на одного воина.

Кроме зимнего снаряжения украинские бойцы получат комплекты для оказания первой медицинской помощи и элементы защиты.

13 октября СМИ сообщили, что правительство Британии поставит Украине ракеты противовоздушной обороны AMRAAM – вместе с комплексами ПВО NASAMS от США. Они помогут защитить небо. Кроме того, было объявлено, что Британия отправит в Украину еще 18 гаубиц.

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