Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Мы знаем, что на территорию Беларуси в последнее время прибывают наемники ЧВК Вагнера. Но уже сейчас мы реагируем и создаем такие условия, чтобы государственная граница Украины была полностью непроходимой для вражеских сил. В частности, на Черниговщине только на одном из направлений вырыто более 40 км противотанкового рва". Образовано более 30 тысяч всяческих минных ловушек для вражеских сил", - сообщил он.

По его словам, участки государственной границы дополнительно усилят невзрывные и взрывные заграждения, которые будут неожиданностями для врага.

"Если они (оккупанты, - ред.) постараются ступить своим грязным сапогом на украинскую землю - их будет ждать смерть", - подчеркнул Наев.

Что известно о ситуации на границе с Беларусью

По состоянию на начало года количество российских военных в Беларуси достигало около 10-11 тысяч. В мае россияне перебросили часть своих военных , завершивших учебу в Беларуси, обратно в РФ. Планировалось, что потом они пополнят ряды оккупантов на востоке Украины.

22 июня спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил о незначительном увеличении численности российских войск в Беларуси . Однако, по его словам, имеющихся там сил недостаточно для повторного вторжения в Украину.

26 июня командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев сообщил о завершении строительства психологически тактических полос препятствий на севере страны.

Однако после мятежа Пригожина часть вагнеровцев переместилась на территорию Белоруссии. 30 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил , что теперь они могут представлять опасность для Украины на северном направлении.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский на Ставке Верховного Главнокомандующего поручил Залужному и Наеву усилить оборону на границе с Беларусью.