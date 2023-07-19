Более 40 км противотанкового рва, более 30 тыс. минных ловушек: Наев рассказал об усилении обороны Черниговщины
ВСУ усиливают участок границы на севере Украины. В частности, на Черниговщине вырыты противотанковые рвы и размещены минные ловушки
Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
"Мы знаем, что на территорию Беларуси в последнее время прибывают наемники ЧВК Вагнера. Но уже сейчас мы реагируем и создаем такие условия, чтобы государственная граница Украины была полностью непроходимой для вражеских сил. В частности, на Черниговщине только на одном из направлений вырыто более 40 км противотанкового рва". Образовано более 30 тысяч всяческих минных ловушек для вражеских сил", - сообщил он.
По его словам, участки государственной границы дополнительно усилят невзрывные и взрывные заграждения, которые будут неожиданностями для врага.
"Если они (оккупанты, - ред.) постараются ступить своим грязным сапогом на украинскую землю - их будет ждать смерть", - подчеркнул Наев.
Что известно о ситуации на границе с Беларусью
По состоянию на начало года количество российских военных в Беларуси достигало около 10-11 тысяч. В мае россияне перебросили часть своих военных , завершивших учебу в Беларуси, обратно в РФ. Планировалось, что потом они пополнят ряды оккупантов на востоке Украины.
22 июня спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил о незначительном увеличении численности российских войск в Беларуси . Однако, по его словам, имеющихся там сил недостаточно для повторного вторжения в Украину.
26 июня командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев сообщил о завершении строительства психологически тактических полос препятствий на севере страны.
Однако после мятежа Пригожина часть вагнеровцев переместилась на территорию Белоруссии. 30 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил , что теперь они могут представлять опасность для Украины на северном направлении.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский на Ставке Верховного Главнокомандующего поручил Залужному и Наеву усилить оборону на границе с Беларусью.
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