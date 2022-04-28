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Более 4 тысяч американцев подали заявки на спонсорство украинских беженцев в США

28 апреля, 2022 четверг
04:58
беженцы из Украины

За два дня более 4 тысяч американцев подали заявки на спонсирование украинцев, желающих приехать в Штаты, в рамках программы "Объединяемся для Украины"

Об этом 27 апреля сообщил представитель Службы гражданства и иммиграции США в CNN.

"Было подано более 4000 заявок на спонсирование украинцев, желающих приехать в Соединенные Штаты в течение 48 часов после того, как администрация Байдена запустила платформу", – говорится в сообщении.

Известно, что спонсоры должны пройти проверку безопасности и заявить о финансовой поддержке.

"Количество лиц, которых может спонсировать человек или группа, не ограничено, но представители будут оценивать средства и возможности поддержки украинцев", – добавили в администрации.

Отметим, что по этой программе украинцы получат право на въезд в США сроком до 2 лет с правом на представление документов на трудоустройство в США.

  • Ранее сообщалось, что 25 апреля в США запустили вебсайт для людей, желающих стать спонсором для вынужденно переселенных людей из Украины.
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война с Россией
США
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