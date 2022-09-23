Более 4 тыс. врагов и предателей: СБУ установила причастных к подготовке псевдореферендумов на оккупированных территориях
По состоянию на 23 сентября СБУ установила более 4 тыс. оккупантов и коллаборантов, которых РФ планирует привлечь к организации незаконных "референдумов" на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей
Об этом сообщает пресс-служба СБУ .
"Среди них - российские силовики, их приспешники из образованных оккупантами местных "МВД" и руководители так называемых "территориальных избирательных комиссий"", - отмечает СБУ.
В перехваченных правоохранителями документах страны-агрессора говорится, что именно подразделения росгвардии и военной полиции из РФ должны охранять псевдореферендумы. Помогать им захватчики направили коллаборационистов из оккупационных администраций и частных охранных структур, подконтрольных спецслужбам РФ.
СБУ также собрала учредительные данные всех организаторов незаконной деятельности, установила места их пребывания и маршруты движения, а также задокументировала преступные действия.
Начато производство по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
- 20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожье постановили провести "референдумы" по присоединению к РФ.
- Депутат Запорожского облсовета Лишенко сообщил, что оккупанты придумывают меры, чтобы обеспечить присутствие людей для участия в "референдуме".
- Оккупанты планируют привлечь несовершеннолетних к участию в псевдореферендуме в Донецкой области, чтобы компенсировать недостаток желающих.
- 23 сентября, в первый день "референдума", в Мелитополе прогремел сильный взрыв. Горожане не выходят из дома. В Мариуполь в первый день "референдума" въехало 27 российских военных грузовиков.
- В Херсонской области оккупанты создают картинку очередей на "избирательных участках", их охраняет росгвардия, хотя на псевдореферендум местные жители не пришли.
- Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обратилось ко всем причастным к псевдореферендумам: на каждого наложат санкции, будет инициировано уголовное преследование и арест имущества.
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