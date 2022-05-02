Более 4 тыс. украинских беженцев нашли работу в Нидерландах
С 1 апреля около 4300 вынужденно перемещенных людей из Украины устроились на работу в Нидерландах. Об этом свидетельствуют данные государственного агентства занятости
Сообщает издание DutchNews.nl.
По данным издания, украинским беженцам не нужно иметь разрешение на работу, но принимающие беженца работодатели обязаны зарегистрировать их в государственном агентстве занятости.
Через неделю после 1 апреля, когда регистрация стала обязательной, работу нашли 550 человек. На следующей неделе это количество выросло на 850, а в последнюю неделю апреля около 1350 работодателей сообщили, что трудоустроили беженцев из Украины.
Издание сообщает, что около 40% беженцев нашли работу в сфере логистики и производства. Также пользуются популярностью вакансии в сфере гостиничных услуг, садоводства и бизнес-услуг. Добавляют, что раньше в этих сферах ощущался серьезный дефицит кадров.
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