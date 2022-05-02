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Более 4 тыс. украинских беженцев нашли работу в Нидерландах

2 мая, 2022 понедельник
13:18
беженцы из Украины

С 1 апреля около 4300 вынужденно перемещенных людей из Украины устроились на работу в Нидерландах. Об этом свидетельствуют данные государственного агентства занятости

Сообщает издание DutchNews.nl.

По данным издания, украинским беженцам не нужно иметь разрешение на работу, но принимающие беженца работодатели обязаны зарегистрировать их в государственном агентстве занятости.

Через неделю после 1 апреля, когда регистрация стала обязательной, работу нашли 550 человек. На следующей неделе это количество выросло на 850, а в последнюю неделю апреля около 1350 работодателей сообщили, что трудоустроили беженцев из Украины.

Издание сообщает, что около 40% беженцев нашли работу в сфере логистики и производства. Также пользуются популярностью вакансии в сфере гостиничных услуг, садоводства и бизнес-услуг. Добавляют, что раньше в этих сферах ощущался серьезный дефицит кадров.

  • Нидерланды направят в Украину 30 офицеров пограничной полиции для расследования армейских и военных преступлений российских военнослужащих.
  • Нидерланды сообщили о возобновлении работы посольства в Киеве. Небольшая часть персонала снова вернется в Киев.
  • Посольство Нидерландов в Москве прекратило выдачу краткосрочных виз россиянам.


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