Более 4 тыс. украинских беженцев нашли работу в Нидерландах

Сообщает издание DutchNews.nl.



По данным издания, украинским беженцам не нужно иметь разрешение на работу, но принимающие беженца работодатели обязаны зарегистрировать их в государственном агентстве занятости.



Через неделю после 1 апреля, когда регистрация стала обязательной, работу нашли 550 человек. На следующей неделе это количество выросло на 850, а в последнюю неделю апреля около 1350 работодателей сообщили, что трудоустроили беженцев из Украины.



Издание сообщает, что около 40% беженцев нашли работу в сфере логистики и производства. Также пользуются популярностью вакансии в сфере гостиничных услуг, садоводства и бизнес-услуг. Добавляют, что раньше в этих сферах ощущался серьезный дефицит кадров.

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