Более 4 тыс. россиян уничтожены с начала полномасштабного вторжения в Украину, - Маляр

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook.



Список потерь:

Самолеты – 27;

Вертолеты – 26;

Танки – 146;

Боевые бронированные машины – 706;

Орудий – 49;

ЗРК БУК –1;

Град – 4;

Автомобильная техника – 30;

Цистерны – 60;

БпЛА ОТР – 2;

Корабли/катера – 2;

Средства ПВО;

Личный состав ориентировочно 4300 – (уточняется).

"Информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя. Кроме того информацию мы можем получить только по завершению боя, а бои бывают крайне продолжительны во времени. Поступления данных могут произойти на следующий день, а иногда и через день. Кроме того, если бой продолжался ночью, и начался в одну каленарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить в какие сутки произошли те или иные потери". – написала она.