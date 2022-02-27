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Более 4 тыс. россиян уничтожены с начала полномасштабного вторжения в Украину, - Маляр
В Минобороны назвали ориентировочные потери врага с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook.
Список потерь:
- Самолеты – 27;
- Вертолеты – 26;
- Танки – 146;
- Боевые бронированные машины – 706;
- Орудий – 49;
- ЗРК БУК –1;
- Град – 4;
- Автомобильная техника – 30;
- Цистерны – 60;
- БпЛА ОТР – 2;
- Корабли/катера – 2;
- Средства ПВО;
- Личный состав ориентировочно 4300 – (уточняется).
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