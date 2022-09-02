Более 390 вагонов на 400 млн грн: в Украине арестовали имущество российских и белорусских предприятий
На имущество российских и белорусских предприятий наложен арест
Об этом сообщает Нацполиция.
В ходе досудебного расследования, начатого по ч. 2 ст. 110-2 УКУ, было обнаружено имущество восьми российских и двух белорусских предприятий, а именно более 390 железнодорожных вагонов. Их рыночная стоимость составляет около 400 млн грн.
На обнаруженное имущество этих предприятий был наложен арест. Следствие продолжается.
ч. 2 ст. 110-2 УКУ предусматривает наказание за финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.
- Ранее арест был наложен на имущество одного из Винницких предприятий, которое занималось изготовлением бытовой химии и действовало в интересах российских владельцев. Позже арестованное имущество было передано в АРМА.
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