Об этом сообщает Нацполиция.

В ходе досудебного расследования, начатого по ч. 2 ст. 110-2 УКУ, было обнаружено имущество восьми российских и двух белорусских предприятий, а именно более 390 железнодорожных вагонов. Их рыночная стоимость составляет около 400 млн грн.

На обнаруженное имущество этих предприятий был наложен арест. Следствие продолжается.

ч. 2 ст. 110-2 УКУ предусматривает наказание за финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Ранее арест был наложен на имущество одного из Винницких предприятий, которое занималось изготовлением бытовой химии и действовало в интересах российских владельцев. Позже арестованное имущество было передано в АРМА.