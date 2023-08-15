Об этом пишет CNN.

Отмечается, что австралийцы Стеф Вайс, Уилл Тигл, Джордан Шорт и двое неназванных граждан Индонезии были обнаружены на досках для серфинга вблизи отдаленного индонезийского острова. Дальнейшие поиски обнаружили гражданина Австралии Эллиота Фута, однако один индонезийский член экипажа до сих пор остается пропавшим без вести.

Фут покинул группу и пытался доплыть на соседний остров Пулау Паламбакбесар на своей доске для серфинга, чтобы найти помощь.

" Он оставил товарищей, а сам пошел на поиски помощи. Чартерный катер нашел их, а потом поплыл искать Эллиота. Я очень рад, что все закончилось хорошо, и надеюсь, что он продолжит свой отдых" , - сказал отец Эллиота Питер в комментарии CNN .

По словам семей серфингистов, четверо австралийцев посетили Индонезию, чтобы отпраздновать 30-летие Фута. Во время путешествия на удаленный остров Пинанг, популярного места для серфинга примерно в 150 километрах от острова Суматра в Индонезии, в воскресенье вечером серфингистов настигла плохая погода – начался шторм.

В интернете впоследствии появилось видео, на котором видно, как оба пострадавших на своих досках для серфинга звали на помощь спасателей, когда поняли, что их нашли в огромном пространстве океана.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг написала в Twitter, что правительство "продолжит оказывать поддержку четырем австралийцам и их семьям". По ее словам, сейчас продолжаются поиски члена экипажа, который до сих пор считается пропавшим без вести.