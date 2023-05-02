Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Противник выпустил 363 снаряда из тяжелой артиллерии, "градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 11 раз.



Российские военные попали в жилые кварталы населённых пунктов области и территорию и здание завода в Херсоне. Из-за российской агрессии два человека получили ранения.

Кроме того, глава ОВА рассказал, что с деоккупированной территории области эвакуированы 54 человека.