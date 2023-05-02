Более 360 снарядов из артиллерии, "градов", танков, БПЛА и авиации: россияне обстреливали Херсонщину за прошедшие сутки
В течение 1 апреля вражеские войска 71 раз обстреляли Херсонскую область, два человека получили ранения
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Противник выпустил 363 снаряда из тяжелой артиллерии, "градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 11 раз.
Российские военные попали в жилые кварталы населённых пунктов области и территорию и здание завода в Херсоне. Из-за российской агрессии два человека получили ранения.
Кроме того, глава ОВА рассказал, что с деоккупированной территории области эвакуированы 54 человека.
- Вечером 1 мая российские войска нанесли удар по Херсону и Херсонской области, в результате чего один человек получил ранения.
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