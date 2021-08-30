Более 3,6 млн украинцев вакцинированы от COVID-19

Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.



Первая прививка сделали 13320 человек закончили вакцинацию - 28 157 человек.



29 августа работали: 304 бригады, 1100 пунктов прививки, 354 центры.



От кампании привито 5308727 человек, из них получили первую дозу - 5308725 человек полностью иммунизированы - 3622915 человек. Всего сделали 8931640 прививок.

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