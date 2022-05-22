Более 350 тысяч украинцев получили специальные визы в Чехии
По состоянию на 22 мая Чехия выдала специальные визы 350 795 беженцам из Украины. Об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел
Об этом говорится в статье Radio Prague International.
По данным издания, около 493 человек получили визы в субботу, 21 мая. Это примерно на 50 процентов меньше, чем в тот же день неделю назад.
Визы дают украинцам возможность находиться в Чехии в течение года и предоставляют им доступ к медицинскому страхованию, образованию и рынку труда, а также граждане Украины имеют право на дальнейшую помощь, в том числе продлить время пребывания в стране.
- 19 мая в Чехии изменили правила размещения украинских беженцев.
- 20 мая парламент Чехии разрешил правительству продлить до конца июня чрезвычайное положение, объявленное в связи с волной беженцев из Украины после российского вторжения.
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