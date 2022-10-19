Об этом идет речь на портале Верховной Рады.

"Украина адаптируется к международным стандартам классификации товаров. Это нужно нам для того, чтобы наращивать собственный экспорт, выходить на новые рынки, усиливать свои конкурентные преимущества в мировой торговле", - подчеркнула министр экономики Юлия Свириденко.

Известно, что ранее ряд осложнений повлекло за собой то, что Таможенный тариф Украины был построен на основе Гармонизированной системы описания и кодирования товаров версии 2017 года, а в большинстве стран мира уже действует версия 2022 года. В частности, это ЕС, Турция, Китай, США, Швейцария. Поэтому возникали разногласия в товарных кодах при таможенном оформлении импортируемой в Украину продукции или при сравнении таможенной статистики Украины и ее торговых партнеров.

По проекту нового Таможенного тарифа Украины классификацию товаров адаптируют к международным стандартам. Отмечается, что несколько кодов могут объединить один, а также возможные детализация одного кода в несколько и переход отдельных видов товаров в другие коды.

Кроме того, из системы товаров исключат уже не применяемые в международной торговле коды и введут в обращение новые, произведенные с использованием современных технологий.

В общей сложности произойдет более 350 изменений в товарных кодах. В основном их введут в отношении товаров сельского хозяйства, текстиля, цветных металлов, машиностроения химического, лесного секторов и транспорта.

Новая редакция Таможенного тарифа Украины, в основу которого (как указано в пояснительной записке) положена новая версия Украинской классификации товаров, законопроект предлагает ввести с 1 января 2023 года.

13 октября Государственная служба статистики отметила, что в течение января-августа экспорт товаров упал на 30,8% по сравнению с январем-августом 2021 года, а импорт – на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 227 стран мира.

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