Более 350 человек после помилования ушли на фронт с 24 февраля, - Малюська

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюска в эфире телемарафона, передает УНИАН .

По его словам, произошло три волны помилований.

"363 человека уволили из мест лишения свободы. Ему предшествовала длительная процедура оценки", - рассказал Малюська.

Он добавил, что выпускали только тех, кто не должен представлять опасности для общества.

Министр добавил, что несколько человек сначала написали заявления, а затем отказались.

"Как правило, это (помилование, - ред.) касалось тех лиц, срок отбывания наказания которых был на завершающем этапе. Поэтому возвращать их назад нет смысла, поскольку они точно утратили общественную опасность", - добавил Малюська.

Также министр отметил, что четвертая волна помилований пока не ожидается, потому что запросов от ВСУ не было.