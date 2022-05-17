Более 350 человек после помилования ушли на фронт с 24 февраля, - Малюська
С начала широкомасштабной войны России из тюрем освободили 363 человека, которые выразили желание служить в рядах Вооруженных сил Украины
Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюска в эфире телемарафона, передает УНИАН .
По его словам, произошло три волны помилований.
"363 человека уволили из мест лишения свободы. Ему предшествовала длительная процедура оценки", - рассказал Малюська.
Он добавил, что выпускали только тех, кто не должен представлять опасности для общества.
Министр добавил, что несколько человек сначала написали заявления, а затем отказались.
"Как правило, это (помилование, - ред.) касалось тех лиц, срок отбывания наказания которых был на завершающем этапе. Поэтому возвращать их назад нет смысла, поскольку они точно утратили общественную опасность", - добавил Малюська.
Также министр отметил, что четвертая волна помилований пока не ожидается, потому что запросов от ВСУ не было.
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