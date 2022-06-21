Более 350 человек похитили оккупанты в Запорожской области, - глава ОВА
В Запорожской области зафиксировано 352 случая похищения российскими военными людей
Об этом в эфире телеканала "1+1" сказал глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Пока известно о 352 случаях похищения, из них 150 человек продолжают оставаться в плену. Также известно о большом количестве ограблений фермеров и гражданского населения", - сказал он.
Старух отметил, что каждый день на подконтрольную территорию продолжают выезжать люди, несмотря на то, что гумкоридоры являются формальными. Он сказал, что за последние сутки через Запорожье выехало более 1400 мирных жителей из Запорожской, Херсонской и Донецкой областей.
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