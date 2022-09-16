Более 35 тыс. россиян остались без света: Власти Белгорода обвинили Украину в обстреле города Валуйки
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил ВСУ в обстреле города Валуйки, в результате чего более 35 тыс. россиян остались без электроснабжения
Об этом Гладков написал в telegram.
"ВСУ обстреляли Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушение земли. Повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города. Также произошло воспламенение восьми частных жилых домов на ул. Школьная и трех машин. По предварительной информации, один мирный житель погиб. На месте оказывается медицинская помощь двум потерпевшим", - пишет губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Город Валуйки расположен недалеко от границы с Украиной, в направлении Купянска. Исторически эти земли принадлежат украинской Слобожанщине.
В Валуйках проживает более 35 тыс. россиян. ⠀
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