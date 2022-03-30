Более 3,5 миллиона украинцев, находящихся в зоне боевых действий, получили 6 500 грн через "еПоддержку", - Минфин Украины
Более 3,5 миллиона украинцев, находящихся в зоне боевых действий в Украине, получили 6 500 грн выплат через услугу "еПоддержка"
Об этом сообщает hromadske со ссылкой на Министра финансов Украины Сергея Марченко.
Как стало известно, государство уже выплатило в общей сложности 22,7 миллиарда гривен в рамках расширенной программы "еПоддержка".
Всего заявки на помощь оставили более 4 миллионов украинцев. В ближайшее время они должны получить выплаты.
Также Министр финансов сообщил, что Минфин выплачивает военнослужащим дополнительно по 30 тыс. грн в месяц на период военного положения.
У тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях, размер дополнительной ежемесячной выплаты составляет 100 тыс. грн.
- Напомним, что по состоянию на 29 марта украинцам выплатили около 22 млрд с начала запуска услуги "еПоддержка"
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