Более 3,5 миллиона украинцев, находящихся в зоне боевых действий, получили 6 500 грн через "еПоддержку", - Минфин Украины

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на Министра финансов Украины Сергея Марченко.

Как стало известно, государство уже выплатило в общей сложности 22,7 миллиарда гривен в рамках расширенной программы "еПоддержка".

Всего заявки на помощь оставили более 4 миллионов украинцев. В ближайшее время они должны получить выплаты.

Также Министр финансов сообщил, что Минфин выплачивает военнослужащим дополнительно по 30 тыс. грн в месяц на период военного положения.



У тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях, размер дополнительной ежемесячной выплаты составляет 100 тыс. грн.

Напомним, что по состоянию на 29 марта украинцам выплатили около 22 млрд с начала запуска услуги "еПоддержка"



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