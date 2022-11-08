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Более $3,3 млрд. В США у хакера конфисковали рекордную сумму в биткоинах

8 ноября, 2022 вторник
05:36
Технологии

Прокурор Южного округа Нью-Йорка объявил о крупнейшей в истории конфискации криптовалюты на сумму $3,3 млрд и второй по величине финансовой конфискации в истории

Согласно сообщению Министерства юстиции США, хакер Джеймс Чжонг более десяти лет назад незаконно украл 50 тысяч биткоинов у площадки Silk Road.

"Джеймс Чжонг совершил банковское мошенничество более десяти лет назад, когда он украл примерно 50 000 биткоинов из Silk Road. В течение почти десяти лет местонахождение этой огромной части пропавших биткоинов оставалось неизвестным. Благодаря самым современным технологиям отслеживания крипт этот впечатляющий тайник преступного состояния.Этот случай показывает, что мы не прекращаем отслеживать деньги, как бы мастерски они ни были спрятаны". – говорится в заявлении Минюста.

Хакер Джеймс Чжун признал себя виновным перед судом Мангеттена в мошенничестве в связи со взломом 50 676 BTC на Silk Road еще в 2012 году. 32-летний Чжун признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Приговор хакера будет вынесен 22 февраля 2023 года.

Silk Road был первым крупным рынком даркнета, позволяющим торговцам продавать часто нелегальные товары в обмен на биткоины. Чжун смог обманом заставить платежную систему Silk Road передать ему биткоины через целый ряд фальшивых счетов.

Сначала власти изъяли биткоины, а также слитки драгоценных металлов и более $600 тыс. наличными в доме Чжуна во время рейда 9 ноября прошлого года. Она нашла большую часть биткоинов в частных ключах в подземном сейфе и "на одноплатном компьютере, который был погружен под одеяло в хранившуюся в туалете банку из-под попкорна".

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Криминал
США
биткоин
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