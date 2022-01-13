Более 320 га: землю Укрзалізниці несанкционированно заняли физлица, – Счетная палата
Более 460 участков земель Укрзализныци, расположенных на территориях 4 региональных филиалов, несанкционированно заняли физические лица
Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты в Facebook.
Как известно, более 321 га земель Укрзализныци, которые несанкционированно заняли физические лица, расположенные на территориях 4 региональных филиалов: "Одесская железная дорога", "Приднепровская железная дорога", "Юго-Западная железная дорога", "Львовская железная дорога".
На этих землях физические лица и мелкие бизнесмены самовольно построили жилые дома, гаражи, отели, кафе, торговые павильоны. А некоторые их используют под огороды и посевы.
Установить стоимость земель невозможно, поскольку с 2015 года не производилась переоценка активов", - отмечают в Счетной палате.
"Более того, во время аудита в "Укрзализныце" Счетная палата не предоставила документы о периоде и условиях, при которых произошла потеря объектов государственной собственности", - сообщили в ведомстве.
"К аудиту предоставлена информация о несанкционированном занятии земельных участков, находящихся в пользовании АО "Укрзалізниця", преимущественно физическими лицами – 460 земельных участков общей площадью 321,4288 гектара.
Несанкционированные занятия земельных участков состоялись на территориях четырех региональных филиалов: "Одесская железная дорога" (Одесская, Кировоградская, Николаевская, Винницкая, Черкасская, Херсонская области), "Приднепровская железная дорога" (Днепровская, Херсонская, Запорожская области), "Юго-Запад "Львовская железная дорога" (Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Львовская области)", - говорится в сообщении.
"В соответствии с данными животных на самозахваченных участках находятся жилые дома, гаражи, посевы, гостиницы, кафе, огороды, торговые павильоны и т.д. Информация о захваченных площадей предоставлена только по 424 участкам (321,4288 га).
Преимущественно земельные участки заняты физическими лицами и мелким бизнесом с самопроизвольно построенными имущественными объектами.
Стоимость указанных земельных участков не установлена, поскольку Обществом скрыта от Счетной палаты их балансовая стоимость.
Справедливая (реальная) цена не может быть определена, поскольку с 2015 года переоценка активов не осуществлялась. Счетной палате отказано в предоставлении документов и информации о периоде, условия, при которых произошла потеря объектов государственной собственности", - подытожили аудиторы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.68
Покупка 27.68Продажа 27.94
-
EUR
Покупка 31.53Продажа 31.98
- Актуальное
- Важное