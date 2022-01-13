Более 320 га: землю Укрзалізниці несанкционированно заняли физлица, – Счетная палата

Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты в Facebook.



Как известно, более 321 га земель Укрзализныци, которые несанкционированно заняли физические лица, расположенные на территориях 4 региональных филиалов: "Одесская железная дорога", "Приднепровская железная дорога", "Юго-Западная железная дорога", "Львовская железная дорога".



На этих землях физические лица и мелкие бизнесмены самовольно построили жилые дома, гаражи, отели, кафе, торговые павильоны. А некоторые их используют под огороды и посевы.

Установить стоимость земель невозможно, поскольку с 2015 года не производилась переоценка активов", - отмечают в Счетной палате.



"Более того, во время аудита в "Укрзализныце" Счетная палата не предоставила документы о периоде и условиях, при которых произошла потеря объектов государственной собственности", - сообщили в ведомстве.



"К аудиту предоставлена информация о несанкционированном занятии земельных участков, находящихся в пользовании АО "Укрзалізниця", преимущественно физическими лицами – 460 земельных участков общей площадью 321,4288 гектара.



Несанкционированные занятия земельных участков состоялись на территориях четырех региональных филиалов: "Одесская железная дорога" (Одесская, Кировоградская, Николаевская, Винницкая, Черкасская, Херсонская области), "Приднепровская железная дорога" (Днепровская, Херсонская, Запорожская области), "Юго-Запад "Львовская железная дорога" (Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Львовская области)", - говорится в сообщении.



"В соответствии с данными животных на самозахваченных участках находятся жилые дома, гаражи, посевы, гостиницы, кафе, огороды, торговые павильоны и т.д. Информация о захваченных площадей предоставлена только по 424 участкам (321,4288 га).



Преимущественно земельные участки заняты физическими лицами и мелким бизнесом с самопроизвольно построенными имущественными объектами.



Стоимость указанных земельных участков не установлена, поскольку Обществом скрыта от Счетной палаты их балансовая стоимость.



Справедливая (реальная) цена не может быть определена, поскольку с 2015 года переоценка активов не осуществлялась. Счетной палате отказано в предоставлении документов и информации о периоде, условия, при которых произошла потеря объектов государственной собственности", - подытожили аудиторы.



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