Более 31,2 тыс. военных, 211 самолетов, 1386 танков и 551 беспилотник: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 6 июня кафиры потеряли 31 250 военных, 1386 танков, 690 систем артиллерии и 551 беспилотник
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
За время полномасштабной войны против Украины РФ потеряла ориентировочно:
- личного состава – около 31250 (+100) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1386 (+5) ед;
- боевых бронированных машин – 3400 (+8) ед;
- артиллерийских систем – 690 (+4) ед;
- РСЗО – 207 (+0) ед;
- средства ПВО – 96 (+1) ед;
- самолетов – 211 (+1) ед;
- вертолетов – 176 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 551 (+3);
- крылатые ракеты – 125 (+3);
- корабли/катера - 13 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2395 (+35) ед;
- специальная техника – 53 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении. Полные данные уточняются.
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