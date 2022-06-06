Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

За время полномасштабной войны против Украины РФ потеряла ориентировочно:

личного состава – около 31250 (+100) человек ликвидировано;

танков ‒ 1386 (+5) ед;

боевых бронированных машин – 3400 (+8) ед;

артиллерийских систем – 690 (+4) ед;

РСЗО – 207 (+0) ед;

средства ПВО – 96 (+1) ед;

самолетов – 211 (+1) ед;

вертолетов – 176 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 551 (+3);

крылатые ракеты – 125 (+3);

корабли/катера - 13 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 2395 (+35) ед;

специальная техника – 53 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении. Полные данные уточняются.

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