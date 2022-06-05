Об этом сообщает в фейсбуке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .

За время полномасштабной войны против Украины РФ потеряла ориентировочно:

личного состава – около 31 150 (+100) человек;

танков ‒ 1381 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3392 (+13) ед,

артиллерийских систем – 686 (+6) ед,

РСЗО ‒ 207 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 95 (+0) ед,

самолетов – 210 (+0) ед,

вертолетов – 175 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 548 (+8),

крылатые ракеты ‒ 122 (+0),

корабли /катера ‒ 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2360 (+23) ед,

специальная техника – 53 (+1).

Наибольшие потери РФ понесла на Бахмутском направлении.

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