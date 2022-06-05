Более 31 тыс. оккупантов, 1381 танк, 3392 БМП и 548 беспилотников: в Генштабе назвали потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину
С 24 февраля по 5 июня оккупанты потеряли 31 150 военных, 1 381 танков, 686 систем артиллерии и 548 беспилотников и 3 392 БМП
Об этом сообщает в фейсбуке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .
За время полномасштабной войны против Украины РФ потеряла ориентировочно:
- личного состава – около 31 150 (+100) человек;
- танков ‒ 1381 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3392 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 686 (+6) ед,
- РСЗО ‒ 207 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 95 (+0) ед,
- самолетов – 210 (+0) ед,
- вертолетов – 175 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 548 (+8),
- крылатые ракеты ‒ 122 (+0),
- корабли /катера ‒ 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2360 (+23) ед,
- специальная техника – 53 (+1).
Наибольшие потери РФ понесла на Бахмутском направлении.
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