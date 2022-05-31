Более 30,5 тыс. оккупантов, 1358 танков и 3302 БМП: в Генштабе назвали потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину
С 24 февраля по 31 мая оккупанты потеряли около 30 500 человек среди военных, танков 1358, боевых бронированных машин 3302, артиллерийских систем 649
Об этом сообщает в фейсбуке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины . Личного состава – 30500 (+150) человек ликвидировано
танков 1358 (+9) ед,
боевых бронированных машин 3302 (+20) ед,
артиллерийских систем – 649 (+6) ед,
РСЗО - 207 (+2) ед,
средства ПВО - 93 (+0) ед,
самолетов – 208 (+1) ед,
вертолетов – 174 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 515 (+8),
крылатые ракеты – 120 (+2),
корабли /катера - 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2275 (+11) ед,
специальная техника – 48 (+0).
За прошедшие сутки наибольшие потери противника были на Криворожском и Запорожском направлениях, добавили в Генштабе.
- Напомним, основная часть Северодонецка и весь Лисичанск под контролем украинских войск — председатель Совета резервистов сухопутных войск.
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