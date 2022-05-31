Об этом сообщает в фейсбуке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины . Личного состава – 30500 (+150) человек ликвидировано

танков 1358 (+9) ед,

боевых бронированных машин 3302 (+20) ед,

артиллерийских систем – 649 (+6) ед,

РСЗО - 207 (+2) ед,

средства ПВО - 93 (+0) ед,

самолетов – 208 (+1) ед,

вертолетов – 174 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 515 (+8),

крылатые ракеты – 120 (+2),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2275 (+11) ед,

специальная техника – 48 (+0).

За прошедшие сутки наибольшие потери противника были на Криворожском и Запорожском направлениях, добавили в Генштабе.

Напомним, основная часть Северодонецка и весь Лисичанск под контролем украинских войск — председатель Совета резервистов сухопутных войск.

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