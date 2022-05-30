Об этом сообщает в фейсбуке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и до 30 мая ориентировочные потери России составляют:

личного состава около 30 350 (+200) человек

танков ‒ 1349 (+11) ед.

боевых бронированных машин ‒ 3282 (+12) ед.

артиллерийских систем – 643 (+12) ед.

РСЗО ‒ 205 (+2) ед.

средств ПВО ‒ 93 (+0) ед.

самолетов – 207 (+0) ед.

вертолетов – 174 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 507 (+3)

крылатых ракет ‒ 116 (+2)

кораблей/катеров ‒ 13 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2258 (+18) ед.

специальной техники – 48 (+0).

Наибольшие потери за прошедшие сутки оккупанты понесли на Запорожском направлении.

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