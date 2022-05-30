Более 30,3 тыс. оккупантов, 1 349 танков и 3 282 БМП: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину
С 24 февраля по 30 мая российские захватчики потеряли около 30 350 военных, 1 349 танков, 3 282 боевые бронированные машины, 643 системы артиллерии, 2 258 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 116 крылатых ракет
Об этом сообщает в фейсбуке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и до 30 мая ориентировочные потери России составляют:
- личного состава около 30 350 (+200) человек
- танков ‒ 1349 (+11) ед.
- боевых бронированных машин ‒ 3282 (+12) ед.
- артиллерийских систем – 643 (+12) ед.
- РСЗО ‒ 205 (+2) ед.
- средств ПВО ‒ 93 (+0) ед.
- самолетов – 207 (+0) ед.
- вертолетов – 174 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 507 (+3)
- крылатых ракет ‒ 116 (+2)
- кораблей/катеров ‒ 13 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2258 (+18) ед.
- специальной техники – 48 (+0).
Наибольшие потери за прошедшие сутки оккупанты понесли на Запорожском направлении.
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