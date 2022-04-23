Более 300 жителей Мариуполя депортировали во Владивосток, - советник мэра
Россияне вывезли из Мариуполя во Владивосток более 300 человек, в том числе 90 детей
Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"21 апреля во Владивосток россияне доставили 308 депортированных мариупольцев, 90 из которых – дети. Людей разместили по школам и общежитиям", - говорится в сообщении
По его информации, в дальнейшем планируется размещение в разных населенных пунктах Приморского края.
"Вместо теплого Азовского моря и ласкового климата Украины – депрессивные регионы России", - добавил советник мэра.
Он отметил, что цинизм заключается в том, что в Приморском крае для похищенных украинских детей будут еще проводить дополнительные занятия в пункте временного пребывания, потому что, как заявляет представитель местных властей, у украинских детей "есть проблемы с русским языком".
"Защитили украинцев, дети которых даже плохо понимают русский, путем депортации", - подчеркнул Андрющенко.
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