Более 300 жителей Мариуполя депортировали во Владивосток, - советник мэра

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"21 апреля во Владивосток россияне доставили 308 депортированных мариупольцев, 90 из которых – дети. Людей разместили по школам и общежитиям", - говорится в сообщении



По его информации, в дальнейшем планируется размещение в разных населенных пунктах Приморского края.

"Вместо теплого Азовского моря и ласкового климата Украины – депрессивные регионы России", - добавил советник мэра.

Он отметил, что цинизм заключается в том, что в Приморском крае для похищенных украинских детей будут еще проводить дополнительные занятия в пункте временного пребывания, потому что, как заявляет представитель местных властей, у украинских детей "есть проблемы с русским языком".

"Защитили украинцев, дети которых даже плохо понимают русский, путем депортации", - подчеркнул Андрющенко.

