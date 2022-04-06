Более 300 жителей Горного и Кременной были эвакуированы под российскими обстрелами, - Луганская ОВА
В Луганской области эвакуировали более 300 жителей Горного и Кременной, несмотря на несоблюдение россиянами режима "тишины"
Об этом сообщили в Луганской ОВА.
"Более 300 жителей Горного и Кременной спасены от "русского мира"", – рассказал глава ОВА Сергей Гайдай.
Русские нарушают режим "тишины" и в Попасной, и в Горном. Обстрелы продолжались всю ночь до сих пор.
"Впрочем, из Горной общины мы эвакуировали уже 98 человек в Новозолотаровку и вывозим еще. Также более 100 человек уже направляются автобусами в Днепр. К железнодорожным вокзалам Донетчины доставят 123 жителей Кременной. Эвакуация продолжается", - подчеркнул Сергей Гайда.
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