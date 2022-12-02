Об этом заявила в Медиацентре координатор по вопросам защиты Представительства Международной организации по миграции в Украине Чиси Мюллер

"Согласно оценкам, с 1991 года более 300 тыс. украинцев пострадали от проблем, связанных с торговлей людьми. Мы также знаем, что с 2019 по 2022 год более 46 тыс. украинцев оказались в ситуациях, связанных с торговлей людьми - трудовая и сексуальная эксплуатация привели к тому, что украинцы оказывались в рабстве современном", - заявила Мюллер.

Эксперт подчеркнула, что уязвимой категорией, чье поведение может привести к попаданию в современное рабство, является молодежь.

В общей сложности 15% украинской молодежи от 15 до 22 лет приняли бы предложения от незнакомых людей по переезду в новые места.

Поэтому Международная организация по миграции разработала онлайн-игру, в ходе которой молодежь может изучить основные трюки, используемые преступниками, занимающимися торговлей людьми.

Справочно. Торговля людьми - осуществление с целью эксплуатации вербовки, перевозки, передачи, сокрытия или получения людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью состояния или путем подкупа в виде платежей или выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Такое определение торговли людьми дает Протокол по предупреждению торговли людьми, особенно женщинами и детьми, который дополняет Конвенцию ООН о борьбе с транснациональной организованной преступностью.

Детальнее .