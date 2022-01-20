Более 300 тыс. книг: в Украине за прошлый год литературой обеспечили 616 библиотек

Об этом сообщает Украинский институт книги.



"В 2021 году в рамках Программы пополнения фондов публичных библиотек за бюджетные средства было куплено 331 077 книжных изданий общим количеством 684 названия на сумму свыше 48,3 млн грн. Все закупленные книги были разделены между 616 библиотеками Украины и большая часть из них уже поступила в библиотеки и радует читателей", - говорится в сообщении.



Перечень библиотек сформирован на основании предложений структурных подразделений по вопросам культуры областных и Киевской городской государственных администраций.



"Программа пополнения фондов публичных библиотек - это проект, реализуемый УИК четвертый год подряд. Благодаря ему украинцы во всех уголках нашего государства имеют бесплатный доступ к качественной, современной и актуальной литературе в библиотеках Украины. За все годы существования Программы библиотеки Украины получили 2 368 107 книг", - сказала начальница отдела поддержки библиотек и книгоиздания Татьяна Попова.



Отбор производился в несколько этапов. На рассмотрение экспертов было подано 2384 книжных издания, из них определили рекомендованный перечень книг для закупки в рамках программы.



В программу отобрали больше всего книг из категории "литература для детей и юношества" - 63,7%, или 439 названий. Вторую строчку заняла другая (нехудожественная) литература (18,8%, 130 названий), а третью - художественная литература для взрослых: 17,4%, или 120 наименований книг. В перечне представлены книжные издания 86 издательств.



С общим перечнем книг, которые закупили в рамках программы пополнения библиотечных фондов в 2021 году, можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, что количество читателей книг среди граждан - это один из показателей развитых стран и что только 8% украинцев читают ежедневно.

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