Более 300 тыс. киевлян остаются без электроэнергии, - КГГА

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Нам удалось за последнее время стабилизировать ситуацию с электроэнергией в городе Киеве. Однако еще по состоянию на сегодняшний день в столице существуют аварийные отключения электроэнергии в разных районах. В частности на утро 28 декабря без электроэнергии в городе Киеве остается более 300 тыс. потребителей", - рассказал Поворозник. .

Первый заместитель главы КГГА добавил, что в некоторых районах столицы также отсутствует водоснабжение и теплоснабжение.

"В тех местах, где происходит отключение электроэнергии, также отсутствует и водоснабжение и теплоснабжение. Это касается, в первую очередь, высотных домов, в которых вода должна подкачиваться помпами. Также это касается и части котельных в городе, которые мы еще не успели оборудовать генераторами" , – добавил он.

23 декабря произошла 21-я террористическая атака России на энергетические объекты группы ДТЭК в течение сентября-декабря. В результате 25 энергетиков были ранены, 3 погибли. Также были пострадали спасатели и работники подрядных организаций.

А спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал , что больше всего крылатых ракет кафиры направляют на объекты энергетики и критической инфраструктуры Киева и окрестностей столицы.

Также известно, что из-за обращения потребителей о несоблюдении графиков отключения света энергетический регулятор проведет внеплановые проверки облэнерго в 8 областях. Среди них – Киевская область.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb