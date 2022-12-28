Более 300 тыс. киевлян остаются без электроэнергии, - КГГА
Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник сообщил, что в столице часть потребителей еще остаются без электроэнергии и водоснабжения
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Нам удалось за последнее время стабилизировать ситуацию с электроэнергией в городе Киеве. Однако еще по состоянию на сегодняшний день в столице существуют аварийные отключения электроэнергии в разных районах. В частности на утро 28 декабря без электроэнергии в городе Киеве остается более 300 тыс. потребителей", - рассказал Поворозник. .
Первый заместитель главы КГГА добавил, что в некоторых районах столицы также отсутствует водоснабжение и теплоснабжение.
"В тех местах, где происходит отключение электроэнергии, также отсутствует и водоснабжение и теплоснабжение. Это касается, в первую очередь, высотных домов, в которых вода должна подкачиваться помпами. Также это касается и части котельных в городе, которые мы еще не успели оборудовать генераторами" , – добавил он.
- 23 декабря произошла 21-я террористическая атака России на энергетические объекты группы ДТЭК в течение сентября-декабря. В результате 25 энергетиков были ранены, 3 погибли. Также были пострадали спасатели и работники подрядных организаций.
- А спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал , что больше всего крылатых ракет кафиры направляют на объекты энергетики и критической инфраструктуры Киева и окрестностей столицы.
- Также известно, что из-за обращения потребителей о несоблюдении графиков отключения света энергетический регулятор проведет внеплановые проверки облэнерго в 8 областях. Среди них – Киевская область.
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