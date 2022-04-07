Более 300 редких картин, три квартиры, снегоходы: полиция арестовала имущество супруги Медведчука Оксаны Марченко

Об этом сообщает Национальная полиция.



Следователи ДСР и киберполиция провели обыски дачи Медведчука "Медвежья дубрава", а также недвижимости одного из обществ, конечной владелицей которого Оксана Марченко.



"Правоохранители изъяли более 300 картин известных художников (Бокшай, Эрдели, Манайло, Шолтес, Глюк), снегоходы, квадроциклы и автомобили", - говорится в сообщении.



На опубликованном полицией видео с места событий видно, что в этот список добавились еще снегоходы, квадроциклы и, как минимум, один автомобиль.

Напомним, Рада планирует национализировать все имущество РФ в Украине .

Ранее политолог Виктор Небоженко заявлял , что национализация российского имущества могла бы остановить наступление агрессора еще летом.

Также Офис генерального прокурора удовлетворил ходатайство следователей об аресте трех квартир и двух имущественных комплексов. Готовятся ходатайства в суд о наложении ареста на изъятое в ходе обысков имущество.Известно, что арестованные активы будут переданы в управление агентству по розыску и менеджменту активов."Средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры", - добавили в сообщении.