Более 300 редких картин, три квартиры, снегоходы: полиция арестовала имущество супруги Медведчука Оксаны Марченко
Оксана Марченко - конечный бенефициар одного из обществ, недвижимость которого обыскали следователи ДСР и киберполиция
Об этом сообщает Национальная полиция.
Следователи ДСР и киберполиция провели обыски дачи Медведчука "Медвежья дубрава", а также недвижимости одного из обществ, конечной владелицей которого Оксана Марченко.
"Правоохранители изъяли более 300 картин известных художников (Бокшай, Эрдели, Манайло, Шолтес, Глюк), снегоходы, квадроциклы и автомобили", - говорится в сообщении.
На опубликованном полицией видео с места событий видно, что в этот список добавились еще снегоходы, квадроциклы и, как минимум, один автомобиль.
Также Офис генерального прокурора удовлетворил ходатайство следователей об аресте трех квартир и двух имущественных комплексов. Готовятся ходатайства в суд о наложении ареста на изъятое в ходе обысков имущество.
Известно, что арестованные активы будут переданы в управление агентству по розыску и менеджменту активов.
"Средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры", - добавили в сообщении.
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