Более 300 оккупантов дезертировали на Сумщине, - Генштаб

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в YouTube.



"В Ахтырском районе Сумской области, зафиксированы факты неповиновения российских военнослужащих. Около 300 кафиров отказались выполнять приказ на ведение боевых действий, и, на 70 единицах техники, покинули район проведения операции", - говорится в сообщении.



В Генштабе также отмечают активную пропаганду относительно необходимости белорусских вооруженных сил участвовать в войне с Украиной.



По данным Генштаба, враг продолжает мобилизацию на временно оккупированных территориях Луганской области, чтобы закрыть свои нужды в живой силе после значительных потерь. Однако значительная часть жителей временно оккупированных территорий не согласна с политикой оккупанта и не желает пополнять ряды его армии. Следовательно, люди скрываются.



При этом такую мобилизацию Генштаб характеризует как хаотическую: людей не распределяют по специальностям, а большинство из них вообще не имеют никакой военной профессии и не имели опыта военной службы. Тех, кто имеет российский паспорт, кафиры склоняют к подписанию контрактов, а мобилизованных с паспортом песевдореспублики оформляют в качестве добровольцев.



"На Донецком и Луганском направлениях противник продолжает попытки продвинуться и закрепиться, но успеха не имеет", - указал Генштаб.



По его данным, ВСУ за минувшие сутки отбили 13 атак противника и снизили и 14 танков, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артиллерийские системы и 4 автомобиля. Подразделения ПВО поразили две воздушные цели противника. Потери личного состава врага составили около 300 человек.

"Кроме того защитники Мариуполя уничтожили патрульный катер Раптор и комплекс радиоэлектронной борьбы Леер-3", - добавили в Генштабе.