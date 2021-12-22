Более 300 млн киловатт-часов: украинские АЭС произвели рекордное количество электроэнергии в сутки

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия НАЭК "Энергоатом".



"Более 300 млн киловатт-часов – рекорд НАЭК "Энергоатом". Также у нас две атомные станции работают на номинальной мощности и даже больше: это Южно-Украинская АЭС, которая сейчас несет нагрузку 3050 МВт, и вдвое больше – Запорожская АЭС, которая сегодня вышла на 6 160 МВт производства электроэнергии. Такого никогда не было", - заявил руководитель Энергоатома Петр Котин.



По состоянию на 22 декабря на атомных станциях Украины в работе находятся 14 из 15 энергоблоков. За минувшие сутки, 21 декабря, АЭС произвели 301,10 млн киловатт-часов электроэнергии, с начала месяца – 6 154,31 млн киловатт-часов, а с начала 2021 года – 83 159,97 млн киловатт-часов.

Напомним, исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк заявил, что в Украине возможны существенные проблемы с поставкой электроэнергии из-за популистической тарифной политики властей.