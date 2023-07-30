Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Мы с августа 2022 года регулярно ставим вопрос о том, верят ли украинцы в победу над Россией. По этим параметрам мы имеем стабильный показатель. В частности, 93% украинцев верят в победу над Россией. Мы сами удивляемся, что эта цифра уже больше года остается неизменной", - сообщил Шаповалов.

Аналитик подчеркнул, что большинство украинцев не поддерживают отказ от вступления в НАТО и оккупации части территорий Россией как условия для завершения войны.

"В опросах украинцев по поводу результатов войны мы решили немного углубиться в этот вопрос. В частности, мы сделали акцент на усталости от войны, или на готовности идти на компромиссы граждан. Поскольку вера в победу - хорошо, но есть реальность. Поэтому мы спросили украинцев о том, готовы ли они были бы к завершению войны в ближайшее время, но любой ценой.Другой вопрос заключался в готовности дальше вести борьбу, если это нужно для победы.Более 30% наших граждан согласились с тем, чтобы война завершилась в ближайшее время любой ценой и 53% готовы дальше вести борьбу.Это немного тревожные цифры.Однако следует заметить, что когда мы спросили об условиях прекращения войны и назвали отказ Украины от вступления в НАТО и оставление оккупированных территорий России, то даже те граждане, которые поддерживали завершение войны в ближайшее время, назвали эти условия для них неприемлемыми" - добавил он.