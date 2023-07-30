Более 30% украинцев поддерживают завершение войны сейчас и на любых условиях, – аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Шаповалов
Аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Сергей Шаповалов сообщил, что более 30% наших украинцев согласились с тем, чтобы война завершилась в ближайшее время любой ценой и 53% готовы дальше вести борьбу ради победы над РФ
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Мы с августа 2022 года регулярно ставим вопрос о том, верят ли украинцы в победу над Россией. По этим параметрам мы имеем стабильный показатель. В частности, 93% украинцев верят в победу над Россией. Мы сами удивляемся, что эта цифра уже больше года остается неизменной", - сообщил Шаповалов.
Аналитик подчеркнул, что большинство украинцев не поддерживают отказ от вступления в НАТО и оккупации части территорий Россией как условия для завершения войны.
"В опросах украинцев по поводу результатов войны мы решили немного углубиться в этот вопрос. В частности, мы сделали акцент на усталости от войны, или на готовности идти на компромиссы граждан. Поскольку вера в победу - хорошо, но есть реальность. Поэтому мы спросили украинцев о том, готовы ли они были бы к завершению войны в ближайшее время, но любой ценой.Другой вопрос заключался в готовности дальше вести борьбу, если это нужно для победы.Более 30% наших граждан согласились с тем, чтобы война завершилась в ближайшее время любой ценой и 53% готовы дальше вести борьбу.Это немного тревожные цифры.Однако следует заметить, что когда мы спросили об условиях прекращения войны и назвали отказ Украины от вступления в НАТО и оставление оккупированных территорий России, то даже те граждане, которые поддерживали завершение войны в ближайшее время, назвали эти условия для них неприемлемыми" - добавил он.
- 29 июня Киевский международный институт социологии сообщил, что 78% украинцев потеряли близких родственников или друзей из-за российской агрессии . Среди них, в среднем каждый называл 7 имен пострадавших или погибших.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.06
Покупка 37.06Продажа 37.84
-
EUR
Покупка 41.01Продажа 41.99
- Актуальное
- Важное