Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Более 30% украинцев поддерживают завершение войны сейчас и на любых условиях, – аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Шаповалов
Эксклюзив

Более 30% украинцев поддерживают завершение войны сейчас и на любых условиях, – аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Шаповалов

30 июля, 2023 воскресенье
15:02
Война с Россией

Аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Сергей Шаповалов сообщил, что более 30% наших украинцев согласились с тем, чтобы война завершилась в ближайшее время любой ценой и 53% готовы дальше вести борьбу ради победы над РФ

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Мы с августа 2022 года регулярно ставим вопрос о том, верят ли украинцы в победу над Россией. По этим параметрам мы имеем стабильный показатель. В частности, 93% украинцев верят в победу над Россией. Мы сами удивляемся, что эта цифра уже больше года остается неизменной", - сообщил Шаповалов.

Аналитик подчеркнул, что большинство украинцев не поддерживают отказ от вступления в НАТО и оккупации части территорий Россией как условия для завершения войны.

"В опросах украинцев по поводу результатов войны мы решили немного углубиться в этот вопрос. В частности, мы сделали акцент на усталости от войны, или на готовности идти на компромиссы граждан. Поскольку вера в победу - хорошо, но есть реальность. Поэтому мы спросили украинцев о том, готовы ли они были бы к завершению войны в ближайшее время, но любой ценой.Другой вопрос заключался в готовности дальше вести борьбу, если это нужно для победы.Более 30% наших граждан согласились с тем, чтобы война завершилась в ближайшее время любой ценой и 53% готовы дальше вести борьбу.Это немного тревожные цифры.Однако следует заметить, что когда мы спросили об условиях прекращения войны и назвали отказ Украины от вступления в НАТО и оставление оккупированных территорий России, то даже те граждане, которые поддерживали завершение войны в ближайшее время, назвали эти условия для них неприемлемыми" - добавил он.

Общество
Украина
военные силы Украины
оккупированные территории
НАТО
Вступление в НАТО
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
Володимир Огризко
28 июля, 2023 пятница
Огрызко об угрозах России заблокировать Черное море: Меня удивляет пассивная позиция наших натовских партнеров
путін
29 июля, 2023 суббота
Путин заявил, что не руководит российскими войсками
28 июля, 2023 пятница
Вагнеровцы могут объявить о захвате Белорусской АЭС, чтобы угрожать Литве, - военный эксперт Грабский
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.06
    Покупка 37.06
    Продажа 37.84
  • EUR
    Покупка 41.01
    Продажа 41.99
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
30 июля
16:01
OPINION
Почему Россия проигрывает суды в ЕСПЧ?
15:50
Сборная Украины с Харлан финишировала четвертой на ЧМ-2023 по фехтованию
15:42
На монументе "Родина-мать" начали демонтаж герба СССР
15:21
В Google представили новую модель искусственного интеллекта
15:01
Инфографика
Курс валют на 29 июля: цены на доллар, евро, злотый
14:57
Папа Франциск призвал российских "братьев" возобновить "зерновое соглашение"
14:48
Запорожскую АЭС и Энергодар к нападению россиян не готовили, - мэр Орлов
14:18
Росгвардия провела учения по подавлению бунтов в Беларуси и РФ
14:13
Обзор
Серия "хлопка" в РФ и на временно оккупированных территориях: где взрывалось у врага в течение недели
14:02
OPINION
Крым является ключом к победе Украины
13:47
В Турции микроавтобус столкнулся с грузовиком: погибла украинка
13:38
Обновлено
Атака дронов по центру Москвы: в здании располагаются офисы российских министерств
13:37
Утром россияне ударили по Волчанску на Харьковщине: ранен пожилой мужчина
13:30
Во Франции считают невозможным экономическое отсоединение от Китая
13:01
"Тактические кроссовки" для ВСУ: Минобороны завершило первый этап военно-исследовательских испытаний
12:56
Украинские партизаны провели диверсию во временно оккупированном Мариуполе
12:49
Российская армия ударила по Херсонщине: госпитализирована женщина
12:35
Документальную ленту из Днепра "Восточный фронт" увидели зрители в 16 странах мира
12:27
На Николаевщине произошло ДТП: три человека погибли, еще трое госпитализированы
12:08
Обновлено
В Сумах выросло количество погибших и пострадавших в результате российского удара по учебному заведению
12:07
В Twitter восстановили страницу рэпера Канье Веста
12:06
OPINION
Договаривались ли между собой Бернс и Нарышкин?
11:38
Федоров: армия РФ вывезла из оккупированных территорий 250 детей, которым нашли новые семьи
11:18
За сутки Россия обстреляла 9 областей Украины: 4 погибших, 21 человек ранен. Ситуация в регионах
10:51
"Они получили то, что хотели": в Воздушных силах прокомментировали атаку дронов на Москву
10:28
Пентагон
Инженер ВВС США похитил оборудование и секретные данные о 17 военных объектах
10:16
"Филигранно, точно, метко": Гуменюк прокомментировала удар ВСУ по Чонгарскому мосту
10:05
Обзор
Ни один город в России не защищен от войны, Польшу могут атаковать вагнеровцы. Акценты мировых СМИ 30 июля
10:00
OPINION
Николай Княжицкий
Зачем превращать Совет в смесь парижских бутиков с турецким базаром?
09:47
ЧВК Вагнера
Разведка Британии назвала ключевой фактор будущей боевой эффективности вагнеровцев в Беларуси
09:24
Эксклюзив
Украине должны предоставить не только самолеты с оружием, но и целую авиасистему, - украинский авиатор Хазан
09:21
Третий раз за месяц: россияне снова сбросили авиабомбы на остров Змеиный
09:00
В Канаде разбился самолет: все шесть человек на борту погибли
08:33
Силы ПВО уничтожили все враждебные цели в небе над Украиной
08:05
OPINION
В режиме "военная экономика" живет только Северная Корея
08:01
Инфографика
Силы обороны продолжают закрепляться на достигнутых рубежах, на фронте произошло 36 боевых столкновений, - Генштаб
07:49
Минобороны РФ обвинило Украину в атаке на Крым 25 беспилотниками
07:30
В Роттердаме произошла стрельба на карнавале: три человека получили ранения
06:20
ISW объяснил, как в РФ меняется подход к освещению украинского контрнаступления
01:28
Оккупанты усиливают пропагандистское влияние на молодежь в Крыму
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV