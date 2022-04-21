Более 30 украинских артистов запретили въезд в Россию на 50 лет

Российское издание "Известия" опубликовало полный список запретных артистов.



В частности, в этот список попали:

Дмитрий Комаров ("Мир наизнанку")

Антон Птушкин, Николай Серга и Андрей Бедняков ("Орел и решка")

Алексей Потапенко и Анастасия Каменских (Потап и Настя)

Светлана Лобода

Дмитрий Монатик

Святослав Вакарчук ("Океан Эльзы")

Андрей Данилко (Верка Сердючка)

Иван Дорн

Евгений Мильковский ("Нервы")

Юрий Каплан ("Валентин Стрикало")

Алина Паш

Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний ("Время и Стекло")

Милая Савицкая.

Ранее Министерство иностранных дел РФ запретило премьер-министру Великобритании Борису Джонсону посещать территорию страны-агрессора.

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Отметим, что издание не отмечает, почему именно артистам запретили въезд. Однако известно, что все артисты в перечне резко критикуют полномасштабное вторжение России в Украину.