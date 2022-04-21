Более 30 украинских артистов запретили въезд в Россию на 50 лет
Запретили въезд в Российскую Федерацию сроком на 50 лет 31 артисту из Украины за их антивоенную позицию
Российское издание "Известия" опубликовало полный список запретных артистов.
В частности, в этот список попали:
- Дмитрий Комаров ("Мир наизнанку")
- Антон Птушкин, Николай Серга и Андрей Бедняков ("Орел и решка")
- Алексей Потапенко и Анастасия Каменских (Потап и Настя)
- Светлана Лобода
- Дмитрий Монатик
- Святослав Вакарчук ("Океан Эльзы")
- Андрей Данилко (Верка Сердючка)
- Иван Дорн
- Евгений Мильковский ("Нервы")
- Юрий Каплан ("Валентин Стрикало")
- Алина Паш
- Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний ("Время и Стекло")
- Милая Савицкая.
- Ранее Министерство иностранных дел РФ запретило премьер-министру Великобритании Борису Джонсону посещать территорию страны-агрессора.
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